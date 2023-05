Trasporti: Carpano (Azione), ministero subentri in Roma metropolitane per salvarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti "subentri in Roma Metropolitane per garantire il proseguio delle metropolitane della Capitale. È una partita troppo importante e Gualtieri si è dimostrato un sindaco assente". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "Un sindaco assente sulla sua stessa delega: le partecipate - aggiunge -. Gualtieri da oltre un anno e mezzo non è capace di tirare fuori dal blocco aziendale Roma Metropolitane che ha la missione strategica di realizzare le infrastrutture di cui ha bisogno Roma. Vada a dire al mezzo milione di romani che con la Fascia verde non potranno più utilizzare il loro mezzo che il trasporto pubblico è pronto ad accoglierli". (Com)