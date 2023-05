Siccità: flash mob di Avs, per Bonelli vera emergenza è quella climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e le deputate di Alleanza verdi e sinistra hanno organizzato un flash mob davanti alla Galleria Alberto Sordi, a Roma, per protestare contro la mancanza di risposte di Salvini su crisi climatica, alluvioni e siccità. Il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli ha accusato il governo di non affrontare al meglio quelle che è l’attuale emergenza climatica: “Nemmeno di fronte ai fatti drammatici di questi giorni come siccità e inondazioni il governo Meloni comprende che la vera emergenza è quella climatica". "Si nomina un commissario e poi questo governo continua nelle politiche basate sugli idrocarburi a trasformare l’Italia in un hub del gas europeo e non in un hub delle rinnovabili. L’Italia - ha rimarcato - bisogno di altro e non di un ministro come Salvini che attribuisce la responsabilità agli ecologisti che non fanno disboscare le montagne. Io mi chiedo come è possibile avere un ministro del genere in Italia”, ha concluso Bonelli. (Rin)