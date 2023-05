Sardegna: auto vola giù da un cavalcavia nel Cagliaritano, morto un 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina nel cavalvia della statale 131 tra Sestu e San Sperate, nel Cagliaritano. L'auto guidata da un uomo di 51 anni di Sestu, si è schiantata contro il guardrail mentre percorreva la rampa del cavalcavia per immettersi sulla rotatoria, ed è caduta nel vuoto ribaltandosi. Per l'autista, forse colto da un colpo di sonno, non c'è stato nulla da fare. Gli operatori dei Vigili del Fuoco della squadra di pronto pronto intervento "2A" all'arrivo sul posto hanno estratto l'uomo dalle lamiere della sua autovettura. Inutili i socoorsi del 118: il medico ha constatato il decesso del 51enne. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Sanluri. (Rsc)