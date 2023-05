Imprese: Terna, nel primo trimestre investimenti in aumento del 7,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi tre mesi dell’anno, sulla scia del 2022, hanno continuato a essere caratterizzati da uno scenario complesso con prezzi delle commodities ancora elevati a causa delle tensioni internazionali. Nonostante il contesto sfidante e molto volatile, Terna ha registrato un significativo miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, proseguendo nel percorso di crescita degli investimenti, in coerenza con il suo ruolo di regista della transizione energetica. Al fine di assicurare lo sviluppo di una rete di trasmissione nazionale sempre più sostenibile, efficiente e in grado di integrare al meglio l’energia prodotta da fonti rinnovabili, nel corso dei primi tre mesi del 2023 Terna ha realizzato investimenti per 314,9 milioni di euro, con un incremento del 7,4 per cento rispetto al primo trimestre del 2022 che aveva registrato, a sua volta, una crescita di oltre il 20 per cento sull’anno precedente. È quanto si legge nella nota di Terna sui risultati al 31 marzo.(Rin)