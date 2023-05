Russia-Tagikistan: Putin invita omologo Rahmon a Mosca per festeggiamenti del 9 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha invitato il suo omologo del Tagikistan, Emomali Rahmon, a partecipare ai festeggiamenti della giornata della Vittoria a Mosca, celebrata il 9 maggio. Lo ha riferito all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" l'ufficio stampa del presidente tagiko. "Nel corso di una conversazione telefonica Vladimir Putin ha invitato Emomali Rahmon a visitare Mosca per partecipare agli eventi dedicati alla celebrazione del giorno della Vittoria. Si sono anche scambiati congratulazioni in occasione del 78mo anniversario della Vittoria", ha detto un rappresentante dell'ufficio presidenziale tagiko. Durante la conversazione, i presidenti hanno elogiato le dinamiche positive dello sviluppo delle relazioni di partenariato strategico in tutte le aree. È stata confermata la disponibilità delle parti a sviluppare ulteriormente le relazioni in vari settori di cooperazione. I due leader si sono anche scambiati opinioni su questioni urgenti dell'agenda internazionale e regionale, compresa la situazione al confine tra Tagikistan e Afghanistan, e hanno discusso il programma di eventi bilaterali e multilaterali per quest'anno. (Rum)