Migranti: Eurostat, 1,1 milioni di extracomunitari illegali in Ue nel 2022

- Circa 1,08 milioni di cittadini extracomunitari sono risultati essere presenti illegalmente nell'Ue nel 2022, con un aumento del 59 per cento rispetto al 2021, quando erano stati 679.730. Il numero di cittadini extracomunitari a cui è stato imposto l'ordine di lasciare uno Stato membro dell'Ue è stato invece di 422.400, con un aumento del 23 per cento rispetto all'anno precedente (342.100). A seguito di un ordine di lasciare il territorio, 96.795 cittadini sono stati rimpatriati in un altro Paese, e di questi, 77.530 sono stati rimpatriati al di fuori dell'Ue. Lo si apprende dai dati di Eurostat. La Francia ha registrato il maggior numero di rimpatri di cittadini non Ue (14.240), seguita dalla Germania (13.130) e dalla Svezia (10.490). Gli albanesi (9.950) sono in cima alla lista dei cittadini extracomunitari rimpatriati, seguiti da georgiani (8.040) e siriani (5.590). È stata l'Ungheria, invece, ad aver segnalato il maggior numero di cittadini extracomunitari presenti illegalmente nell'Ue (222.520), seguita dalla Germania (198.310) e dall'Italia (138.420). I cittadini siriani hanno rappresentato il numero più alto di persone trovate illegalmente nell'Ue (175.960), seguiti dai cittadini dell'Afghanistan (119.520) e del Marocco (60.215). Tra i Paesi dell'Ue, la Francia ha registrato il maggior numero di cittadini extracomunitari a cui è stato ordinato di lasciare il territorio (135.650), seguita dalla Croazia (40.525) e dalla Grecia (33.500). Il numero più alto di persone a cui è stato ordinato di lasciare il territorio di uno Stato membro è stato osservato tra i cittadini algerini (33.535), marocchini (30.510) e pakistani (25.280).(Beb)