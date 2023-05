Sicurezza: Rizzi (Polizia), 26 omicidi a Roma in 2021, molti meno di altre grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nel 2021 si sono verificati 26 omicidi, con un rapporto percentuale dello 0,6 per cento rispetto a 100 mila abitanti, su una popolazione che tra la città e la provincia conta di 4 milioni e 221 mila persone. Lo ha detto il vicedirettore generale della pubblica sicurezza, direttore centrale della polizia criminale, Vittorio Rizzi, nel corso della presentazione del rapporto dal titolo "La criminalità tra realtà e percezione", realizzato nell'ambito della collaborazione tra la direzione centrale polizia criminale e l'Eurispes, a Roma. "A Washington, una città di 700 mila abitanti, ce ne sono stati 226. A Chicago, una città di 2,7 milioni di abitanti, ce ne sono stati 797. Anche in città come Anversa ce ne sono stati 250 su una popolazione di un 1,6 milioni di persone. Quindi su questa tipologia di reati c'è un calo tendenziale".(Rer)