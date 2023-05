Milano: Maullu (Fd'I), Lampugnano hub del degrado, domani presidio per sensibilizzare Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'hub dei pullman di Lampugnano è uno degli hub più importanti di Milano, la stazione di primo 'approdo' per moltissimi turisti "eppure è regno di degrado e malaffare. Per questo Fratelli d'Italia ha deciso di organizzare domani mattina alle 11 un presidio per sensibilizzare il sindaco Sala a intervenire immediatamente per ripristinare legalità e sicurezza". Lo afferma in una nota il deputato e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Stefano Maullu sottolineando che "non è accettabile che in un luogo così frequentato regnino prostituzione e bivacco e che i furti siano all'ordine del giorno. Ma davvero l'amministrazione comunale crede che possa essere ridotto in queste condizioni uno degli hub più importanti d'Europa?". "Questo luogo - prosegue - merita di essere radicalmente ripensato sulla base delle esperienze degli hub aeroportuali e delle stazioni internazionali. Nel frattempo è imprescindibile per la sicurezza di tutta la zona che l'amministrazione pensi immediatamente a un presidio fisso delle forze della polizia locale". (Com)