Decreto Lavoro: Siracusano, obiettivo governo rendere strutturale taglio cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo del governo è quello di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale contenuto nell'ultimo decreto Lavoro: una misura davvero importante e significativa. Ci dobbiamo riuscire". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, in un'intervista a RaiNews24. "La direzione che ha preso l'esecutivo Meloni è questa: abbattimento della pressione fiscale e abbattimento del costo del lavoro per far ripartire questo Paese e per dare dignità ai lavoratori", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo.(Rin)