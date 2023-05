Venezia: donati al comune 216 disegni di autori italiani ed internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio comunale di Venezia, ha ricevuto a Ca' Farsetti Paolo Galli, la persona che ha donato al Comune lagunare 216 disegni di artisti italiani e internazionali compresi dal 1500 alla seconda metà del secolo scorso. "La donazione - ha scritto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, in una lettera indirizzata a Galli - consentirà alla città di Venezia di arricchire sensibilmente il gabinetto di disegni e stampe accuratamente conservato dalla Fondazione musei civici di Venezia. Un patrimonio che, di anno in anno, sta aumentando sensibilmente di valore ma che, grazie alla suo preziosa donazione, andrà ulteriormente a caratterizzarsi. Lo farà potendo annoverare nuovi disegni preparatori dei nostri concittadini Tiepolo o Palma il Giovane fino ad arrivare a Fortuny Madrasso e ad altri illustri pittori della tradizione veneziana e veneta, ma ancor di più lo farà andando a incamerare opere autografe di artisti che hanno vissuto lontano dalla nostra terra come Pomodoro, Sironi, Novati e tanti altri che lei ci chiede di costudire per l'eternità". (Rev)