Piemonte: Cirio, non può passare il messaggio che l'industria è pulita e l'agricoltura inquina

- A Caramagna per il convegno del Consorzio Monviso Agroenergia con tanti agricoltori che affrontano la sfida energetica tenendo per ben presente la compatibilità ambientale. La Regione Piemonte è in campo per accompagnare l’agricoltura nella transizione ecologica, ma non può passare il messaggio che l’industria è pulita e l’agricoltura invece inquina. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. "Non è così e il governo lo sa bene grazie anche al lavoro del ministro Francesco Lollobrigida in cui riponiamo molta fiducia. I contadini sono i veri custodi della terra e la nostra agricoltura è uno strumento di cura e protezione dell’ambiente", conclude. (Rpi)