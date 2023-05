Reddito cittadinanza: Matone (Lega), non abolito, si chiama diversamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiama decreto Lavoro perché parte da una, io la chiamo, finta abolizione del Reddito di cittadinanza. Non è stato abolito. Si chiama in un'altra maniera". Lo ha detto Simonetta Matone, deputata della Lega ad "Agorà" su Rai3. "Chi aveva diritto al Reddito di cittadinanza ed è in una situazione definiamola tragica, drammatica, impossibilità di accedere al mercato del lavoro, potrà avere una somma che non dovrà superare complessivamente i 1.150 euro mensili ed in più avrà diritto ad un bonus per l'affitto di 280 euro", ha spiegato. (Rin)