Ucraina: Borrell, se vogliamo la pace dobbiamo chiedere a Putin di fermarsi

- La comunità internazionale e l'Europa chiedono a Putin di fermare la guerra. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenendo in un dibattito alla conferenza sullo Stato dell'Unione a Firenze. "L'unico messaggio che la comunità internazionale, e certamente l'Europa, stanno inviando a Putin, è quello di fermare questa guerra, smettere di bombardare l'Ucraina e ritirare le truppe", ha detto il funzionario europeo. "So che non lo farà", ha aggiunto Borrell, "ma ogni volta che ascolto un leader mondiale che dice di volere la pace, penso che dovrebbe spingere la Russia a ritirarsi e a fermare la guerra". Se l'Ue e l'Occidente smetteranno di sostenere l'Ucraina, ha poi aggiunto l’Alto rappresentante dell’Ue, "sicuramente la guerra finirà presto, ma come?". Il modo in cui finirà il conflitto in Ucraina, secondo Borrell, sarà fondamentale. "È la cosa più importante. La guerra non può finire solo perché il Paese non è in grado di difendersi e deve arrendersi, in quanto le truppe russe arriverebbero al confine con la Polonia e l'Ucraina diventerebbe una seconda Bielorussia. Non vogliamo che la guerra finisca in questo modo", ha concluso il funzionario europeo. (Beb)