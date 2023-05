Lavoro: Fit-Cisl, accordo con Anas per contratti indeterminati legati a opere Giubileo 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Fit-Cisl del Lazio "ieri abbiamo firmato unitariamente con la struttura territoriale Anas del Lazio, un'importante intesa che, in vista dei lavori per il Giubileo 2025, sblocca l'assunzione a tempo indeterminato di 61 persone". Lo affermano in una nota il coordinatore regionale di Anas per la Fit-Cisl Lazio, Massimo Carlini, e il coordinatore Sas Fit-Cisl della struttura territoriale Lazio per Anas, Danilo Orsolini. Si tratta di "31 ispettori di cantiere che potranno lavorare anche in orario notturno, 13 direttori operativi, sei direttori lavori, sei specialisti per ponti, infrastrutture e impianti, e cinque amministrativi - spiegano -. L'accordo, oltre a regolamentare una nuova modalità di svolgimento del lavoro, consente ai nuovi assunti di mantenere tutte le tutele necessarie nel pieno rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro dipendenti Anas vigente, entrando nell'organico aziendale in pianta stabile con un contratto a tempo indeterminato - aggiungono -. Si tratta di un'ottima notizia per le famiglie di chi sarà reclutato e per il territorio romano e laziale". (segue) (Com)