Lavoro: Fit-Cisl, accordo con Anas per contratti indeterminati legati a opere Giubileo 2025 (2)

- "Le assunzioni - proseguono Carlini e Orsolini - sono finalizzate alla realizzazione di opere previste per il Giubileo 2025, consistenti nella messa in sicurezza e alla manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, oltre che alla riqualificazione delle strade di collegamento. Interventi che, oltre a offrire nuove opportunità di lavoro, sono fondamentali per i cittadini, in quanto miglioreranno le condizioni di mobilità e di traffico. L'accordo - sottolineano - prevede, nell'arco di sei mesi, un incontro per il monitoraggio della situazione e per l'eventuale individuazione di nuove esigenze. E' la prima volta nella storia che viene affidata ad Anas la realizzazione di opere di rilevante importanza che avranno un impatto notevole sulla viabilità del nostro Comune. Siamo ben consci del fatto che il rilancio della Capitale e del territorio passano per l'efficientamento e il miglioramento della viabilità: l'auspicio è quello di proseguire su un un percorso virtuoso, che rilancia l'occupazione e al contempo risponde alle esigenze della collettività", concludono. (Com)