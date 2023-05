Sudan: Borrell, possiamo fare poco, solo spingere per un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue in Sudan non può fare molto, solo spingere per il "cessate il fuoco". A dirlo è stato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto in un dibattito alla conferenza sullo Stato dell'Unione a Firenze. "In Sudan possiamo fare poco. È una guerra civile tra due generali con due eserciti. Nessuno interverrà militarmente in Sudan. L'unico modo di agire è cercare di ottenere un cessate il fuoco fra di loro attraverso la pressione internazionale e degli europei", ha detto. (Beb)