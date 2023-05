Imprese: Urso, rendere Italia appetibile per investitori nelle comunicazioni e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

L'obiettivo del governo è quello di rendere l'Italia sempre più "appetibile" per gli investitori nel campo delle comunicazioni e del digitale. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alberto Urso, a margine dell'evento Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri, che si è svolto oggi a Roma. "Tra l'altro – ha aggiunto il ministro – presenteremo al Consiglio dei ministri del prossimo mese il piano nazionale per la micro elettronica, il Chips Act italiano, che sarà in piena sintonia con il Chips Act europeo", ha aggiunto.