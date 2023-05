Russia: Borrell, sanzioni come una dieta, funzionano ma non sono istantanee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni contro la Russia stanno funzionando. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto in un dibattito alla conferenza sullo Stato dell'Unione a Firenze. "Certamente funzionano, ma non sono istantanee", ha detto rispondendo a una domanda sull'effettività delle misure restrittive. "È come in una dieta. Se fai una dieta non perderai 30 chili in una settimana"; ha aggiunto. (Beb)