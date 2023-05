© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo in carica non è lepeniano, ma di centrodestra con anime diverse, alcune amiche di Marine le Pen, con altre che non lo sono affatto. Il ministro (Darmanin, ndr) si permette attacchi sgangherati, la Francia è documentato che è stata capace di fare in danno dei minori cose ignobili". Lo ha detto la deputata della Lega, Simonetta Matone, ad "Agorà" su Rai3.(Rin)