Turchia: normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian creerà nuove opportunità per il Caucaso

22 luglio 2021

- La completa normalizzazione delle relazioni tra l’Armenia da un lato e la Turchia e l’Azerbaigian dall’altro creerà nuove opportunità per la regione del Caucaso. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, in un’intervista all’emittente turca “Trt World”, come riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “Si spera che l’appianamento delle rivalità storiche spianerà la strada per l’amicizia e la cooperazione durature”, ha aggiunto. Nondimeno, secondo Akar, “dobbiamo essere consapevoli della situazione delicata che abbiamo di fronte. Mentre il conflitto è attualmente congelato, la minaccia di ricadere nuovamente nelle ostilità cresce con l’aumentare dell’attesa di un accordo”. Per il ministro della Difesa turco, due elementi hanno impedito ad Ankara e Yerevan di sviluppare relazioni normali dopo che l’Armenia è diventata indipendente dall’Unione Sovietica. Il primo è stato “il conflitto nel Nagorno-Karabakh nel 1992 e la conseguente occupazione da parte dell’Armenia di porzioni significative del territorio azerbaigiano, in violazione del diritto internazionale”. Il secondo, invece, “sono state le divergenze irrisolte sugli storici eventi del 1915, che hanno causato la morte sia di armeni, sia di musulmani negli ultimi anni di vita dell’Impero ottomano”. Il primo aspetto, secondo Akar, è stato sostanzialmente risolto, poiché l’Azerbaigian ha recuperato i suoi territori nel 2020, ma il secondo “si è dimostrato più difficile da superare, perché si tratta di un argomento sensibile per entrambe le parti”. (Tua)