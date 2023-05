Imprese: Confindustria Varese, apertura d'anno in crescita, ma variabilità tra le filiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto il profilo della produzione, nel primo trimestre 2023 il saldo complessivo delle risposte (calcolato come la differenza tra la percentuale di imprese che dichiarano un aumento e quelle che dichiarano una diminuzione della produzione rispetto al trimestre precedente) è stato pari a +14,5 punti percentuali. La maggioranza (relativa, non assoluta) delle imprese rispondenti ha dichiarato livelli produttivi in aumento rispetto al trimestre precedente (43,5 per cento); quasi un terzo delle imprese ha segnato poi una diminuzione della propria produzione a consuntivo nel trimestre (29,0 per cento) o una stabilità (27,5 per cento). A livello settoriale, le imprese del metalmeccanico, del chimico-farmaceutico (in rimbalzo rispetto al trimestre precedente) e della gomma-plastica indicano saldi positivi delle risposte sull’andamento della produzione rispetto al trimestre precedente. Contesto diverso per la moda, che registra un quadro produttivo diffusamente negativo, caratterizzato però da una prospettiva meno negativa sul fronte degli ordini (specialmente per gli esteri). Il grado di utilizzo degli impianti in media è stato pari al 72,9 per cento. Le previsioni sulla produzione per il secondo trimestre 2023 sono orientate verso l’ottimismo: il saldo delle risposte è più positivo di quello consuntivo (pari a +34,5 punti percentuali), con una equipartizione sostanziale delle imprese che si attendono un aumento dei livelli produttivi (45,3 per cento) e quelle che si attendono una stabilità dei livelli produttivi (il 43,9 per cento); in netta minoranza chi si aspetta una riduzione dei livelli produttivi (10,8 per cento). Il dato è diffusamente positivo, ma con diverse intensità tra le filiere: in apertura d’anno il metalmeccanico ha aspettative equamente suddivise di aumento e stabilità, nella moda prevale nettamente la cautela con un’attesa di stabilità, il chimico-farmaceutico è fiducioso su un aumento diffuso della propria produzione, mentre il gomma-plastica prevede una situazione leggermente a favore dell’aumento dei livelli di output. La dinamica del portafoglio ordini risulta prevalentemente in calo a fine primo trimestre: il saldo nelle risposte è pari a -5,8 punti percentuali, con il 43,7 per cento delle imprese rispondenti che ha segnalato una riduzione degli ordinativi totali. A segnalare invece un aumento il 37,9 per cento delle imprese, e una stabilità il 18,4 per cento. Il saldo delle risposte riferito agli ordinativi esteri è pari invece a +9,0 punti percentuali, trainati dal loro aumento nel metalmeccanico e nel gomma-plastica. Considerando i vari settori, gli ordini totali risultano in calo in quasi tutti i comparti, tranne il metalmeccanico. (segue) (Com)