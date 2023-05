Imprese: Confindustria Varese, apertura d'anno in crescita, ma variabilità tra le filiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023 a livello provinciale l’INPS rileva che nel comparto industriale sono state autorizzate 2.077.253 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in aumento rispetto alle ore autorizzate nel primo trimestre 2022 (+71,2 per cento), ma in riduzione rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (-16,5 per cento). Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel primo trimestre 2023 sono state autorizzate 2.732.008 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel comparto industriale, in diminuzione rispetto alle ore autorizzate nel primo trimestre 2022 (-26,2 per cento), ma in aumento rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (+2,9 per cento). Sotto il profilo produttivo, nel primo trimestre 2023 prevalgono le risposte di stabilità (41,8 per cento) e di aumento (36,0 per cento) dei livelli produttivi rispetto al trimestre precedente; a comunicare una loro riduzione il 22,2 per cento. Il saldo delle risposte è pertanto pari a +13,8 punti percentuali. La dinamica del portafoglio ordini mostra a sua volta un saldo delle risposte positivo (+9,6 punti percentuali), a causa di una maggioranza di risposte che indicano aumento negli ordinativi complessivi (43,0 per cento); poco più di un terzo segnala invece una riduzione degli ordini rispetto al trimestre precedente (33,5 per cento) e poco più di un quinto indica una stabilità (23,5 per cento). Dinamica simmetrica per gli ordini esteri, con un saldo delle risposte sempre positivo ma leggermente superiore (+11,3 punti percentuali). Per il secondo trimestre 2023, prevalgono aspettative di tenuta ed espansione della base produttiva, con il 40,8 per cento delle imprese che si attende un aumento dei livelli produttivi e il 44,7 per cento una loro stabilità: il saldo delle risposte risulta quindi positivo e superiore rispetto al consuntivo (pari a +26,3 punti percentuali). (segue) (Com)