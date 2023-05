Imprese: Confindustria Varese, apertura d'anno in crescita, ma variabilità tra le filiere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023 a livello provinciale l’INPS rileva che nel settore metalmeccanico sono state autorizzate 715.260 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in aumento rispetto alle ore autorizzate nel primo trimestre 2022 (+97,1 per cento), ma in diminuzione rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (-26,9 per cento). Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel primo trimestre 2023 sono state autorizzate 889.851 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel settore metalmeccanico, in aumento rilevante rispetto alle ore autorizzate nel primo trimestre 2022 (+119,4 per cento), ma in diminuzione rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (-10,7 per cento). Dopo l’ottima performance produttiva di fine 2022, il comparto moda nel primo trimestre 2023 mostra un quadro di diffusa riduzione dei propri livelli produttivi, in linea con quelle che erano le attese al trimestre precedente: netta è la maggioranza di imprese che ha indicato un calo dei livelli produttivi (il 64,7 per cento), contro poco più di un quinto che ne ha indicato un aumento (23,4 per cento). Solo l’11,9 per cento ha indicato una stabilità. Il saldo delle risposte è pari quindi a -41,2 punti percentuali. Le attese sul secondo trimestre 2023 sono all’insegna della cautela: a livello previsionale la maggioranza delle imprese mostra un quadro di stabilità dei livelli produttivi (il 67,3 per cento), contro poco meno di un quinto che si attende un aumento (19,8 per cento) e la restante parte una riduzione (12,9 per cento). Gli ordinativi alla fine del trimestre, come già verificatosi peraltro alla fine del quarto trimestre 2022, presentano invece un quadro di flessione, con la maggioranza di imprese rispondenti che registrano ordini complessivi in diminuzione (il 49,2 per cento). Tuttavia, il fenomeno è meno forte per gli ordini esteri, dove prevale la stabilità (42,8 per cento). Nel primo trimestre 2023 a livello provinciale l’INPS rileva che nel settore moda sono state autorizzate 304.457 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in diminuzione rispetto alle ore autorizzate nel primo trimestre 2022 (-34,6 per cento) e rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (-24,0 per cento). Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel primo trimestre 2023 sono state autorizzate 777.026 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel settore moda, in aumento rispetto alle ore autorizzate nel primo trimestre 2022 (+33,7 per cento) e rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (+63,6 per cento). (segue) (Com)