Imprese: Confindustria Varese, apertura d'anno in crescita, ma variabilità tra le filiere (5)

- Il settore chimico-farmaceutico nel primo trimestre 2023, dopo un quarto e un terzo trimestre fortemente negativi, torna su un territorio di crescita congiunturale, al di sopra delle attese: l’87,2 per cento delle imprese rispondenti segnala un aumento dei livelli produttivi, mentre solo il 12,8 per cento un loro calo (saldo delle risposte pari a +74,5 punti percentuali). L’andamento è dovuto molto probabilmente a un maggior grado di fiducia grazie all’allentarsi della crisi energetica e della sua morsa sui settori energivori. Per il secondo trimestre 2023 si prevede un quadro ottimistico per la quasi totalità delle imprese. Sul lato della domanda, peggiora invece rispetto al trimestre precedente il portafoglio ordini, sia totali che esteri, in una situazione quasi bipartita: a fine trimestre, il 58,3 per cento delle imprese segnala ordini in calo, mentre il 41,7 per cento in aumento. Nel primo trimestre 2023, il comparto del gomma-plastica segna un diffuso miglioramento dei livelli produttivi in continuità col trimestre precedente, al di sopra delle attese: il 66,3 per cento delle imprese intervistate ha segnalato livelli produttivi in aumento rispetto al trimestre precedente, mentre il 33,7 per cento ha indicato livelli in riduzione, portando così il saldo delle risposte a +32,7 punti percentuali. Ottimistiche anche le previsioni per il secondo trimestre 2023, con una sostanziale maggioranza di chi prevede un aumento dei livelli produttivi (52,0 per cento); la restante parte del campione propende invece per una loro stabilità (48,0 per cento). Sugli ordinativi complessivi si registra invece un quadro negativo a fine trimestre, influenzato dalla performance degli ordini interni: il 73,7 per cento ha segnalato ordini in calo rispetto al trimestre precedente, mentre il 26,3 per cento in aumento. Situazione antitetica invece per gli ordini esteri, che registrano un andamento nettamente positivo: il 63,0 per cento delle imprese dichiara un aumento della domanda dai mercati esteri, mentre il 30,7 per cento un calo e il 6,3 per cento una stabilità. Nel primo trimestre 2023 a livello provinciale l’INPS rileva che nei settori chimico-farmaceutico e gomma- plastica sono state autorizzate 895.436 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che ha composto la totalità delle tipologie di intervento per il trimestre, in aumento rilevante rispetto alle ore autorizzate nel primo trimestre 2022 (+210,9 per cento), ma in leggero calo rispetto alle ore autorizzate nel quarto trimestre 2022 (-6,1 per cento). (Com)