Governo: De Cristofaro (Avs), occupazione di potere, pensano a posti non a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni è indietro su tutto quello che serve per rispondere alla crisi e ai problemi degli italiani meno che nell'occupazione delle poltrone. Ormai siamo all'approvazione di un decreto ad personam e di decreti che riorganizzano Enti pubblici solo per sostituire i presidenti. Una corsa ad occupare tutto tra Lega e Fratelli d'Italia non senza polemiche. Oltre alle grandi aziende di Stato il duo Meloni Salvini mette le mani sulla Rai, sull'Inps, sull'Inail. Una vera e propria occupazione di potere che va oltre lo spoil system". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.(Rin)