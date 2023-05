Imprese: Urso, necessario aprire nuovo capitolo su materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In Italia è necessario aprire un nuovo capitolo per quanto riguarda le materie prime critiche, dove si scommette la sovranità dell’industria del sistema produttivo, la competitività globale e la sovranità e libertà del nostro Paese. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’evento Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri, svoltosi oggi a Roma. Il ministro ha riferito di aver aperto, a tal proposito, un tavolo con il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Frattin, verso un provvedimento specifico in linea con gli obiettivi dell’Ue. Il regolamento, ha spiegato il ministro, riguarderà 34 materie prime critiche che servono alla transizione digitale ed energetica. “Noi ne abbiamo 15”, ha aggiunto Urso, ribadendo la necessità di lavorare su un sistema legislativo che ne consenta l’estrazione, la lavorazione, e il riciclo secondo gli obiettivi dell’Ue, al fine di raggiungere un livello pari a “non più del 65 per cento di dipendenza da un singolo Paese”. (Res)