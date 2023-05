Grecia: sondaggio, Nuova Democrazia in testa davanti a Syriza di 6,3 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le elezioni in Grecia si dovessero tenere oggi, la forza politica guidata dal premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, Nuova Democrazia, vincerebbe con un distacco di 6,3 punti percentuali sulla coalizione Syriza-Alleanza progressista, il cui leader è Alexis Tsipras. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’agenzia di ricerche di mercato Metron Analysis per conto dell’emittente televisiva “Mega Tv”. Secondo le intenzioni di voto rilevate, Nuova Democrazia otterrebbe il 29,3 per cento dei consensi, mentre Syriza il 23 per cento. A seguire, stando al sondaggio, ci sarebbe il Movimento per il cambiamento, guidato da Nikos Androulakis, all’8,9 per cento. Il Partito comunista della Grecia (Kke), il cui leader è Dimitris Koutsoumpas, registrerebbe invece il 5,5 per cento dei consensi. Ancora più indietro ci sarebbero Fronte della disobbedienza realistica europea (MeRA25), guidato da Yanis Varoufakis, che si attesterebbe al 3,7 per cento e il partito Soluzione greca, di Kyriakos Velopoulos, al 2,6 per cento. Le elezioni generali in Grecia si terranno il 21 maggio.(Gra)