Imprese: Urso, su Tim in corso operazione privata, governo non interviene

24 luglio 2021

- Il governo non interviene sul caso Tim, dal momento che “è in corso un'operazione privata che riguarda offerte anche di operatori internazionali”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del meeting annuale dell'Advisory board investitori esteri di Confindustria. “Le scelte spettano al consiglio di amministrazione: quindi è saggio che il governo aspetti la decisione dell'azienda”, ha aggiunto Urso, annunciando al contempo l’avvio di una “politica per la digitalizzazione attraverso diverse iniziative, insieme a una politica per la sostenibilità del sistema e degli investimenti nel campo delle telecomunicazioni”. (Res)