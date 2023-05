Ita: Freni, trattative cessione in fase di finalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le trattative per la cessione di una quota di partecipazione in Ita s.p.a. sono attualmente in corso e, auspicabilmente, in fase di finalizzazione". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, rispondendo in Aula alla Camera a un'interpellanza urgente sulla trattativa Ita-Lufthansa. L’implementazione di rotte ed attività “si rifletterà anche sui livelli occupazionali” garantendo nel corso dei prossimi anni, “l’assunzione di personale, anche proveniente da procedure di cassa integrazione", ha aggiunto. “Essendo ancora in corso le trattative non si sa ancora quale sarà il valore economico di Lufthansa in conseguenza all’acquisizione del 40 per cento di Ita – ha spiegato Freni -. Non si sa nemmeno quali siano le tempistiche per l’acquisizione totale del vettore da parte di Lufthansa perché ci sono delle clausole di riservatezza dello Stato e non è possibile fornire ulteriori anticipazioni”, ha concluso il sottosegretario. (Rin)