Piemonte: siglata intesa tra Fondazione Piemonte Innova e Confindustria Cuneo per transizione digitale delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato ieri il protocollo d'intesa tra Confindustria Cuneo e Fondazione Piemonte Innova che ha l'obiettivo di accelerare la transizione digitale delle Pmi territoriali. Al centro ci saranno tre grandi temi: cybersecurity, intelligenza artificiale e sostenibilità. "L'accelerazione tecnologica degli ultimi anni e l'adozione di tecnologie come l'Internet of Things, il Cloud, l'Intelligenza Artificiale richiedono un supporto professionale adeguato - ha affermato Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo -. In quest'ottica, si inquadra l'accordo sottoscritto con Fondazione Piemonte Innova che arricchisce l'ecosistema dell'Innovazione di Confindustria Cuneo per accompagnare le nostre imprese nella digital transformation". (segue) (Rpi)