Russia-Usa: Cremlino, non escludiamo contatti con Washington se saranno necessari

- Mosca non esclude la possibilità di contatti con Washington, se questi saranno necessari per garantire gli interessi della Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad una conferenza stampa. "Naturalmente, qualsiasi contatto è possibile per raggiungere i nostri obiettivi, per garantire i nostri interessi, i contatti continueranno, se necessario", ha detto Peskov, rispondendo ad una domanda circa i contatti tra Mosca e Washington alla luce dell'attacco con droni al Cremlino. (Rum)