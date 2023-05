Infrastrutture: Be Charge, dalla Commissione Ue e Cdp oltre 100 milioni per la costruzione di una delle più grandi reti di ricarica elettrica ad alta velocità in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adina Valean, Commissaria europea per i Trasporti, ha dichiarato: "Con l'Alternative Fuels Infrastructure Facility, intendiamo sostenere la rapida introduzione delle infrastrutture di ricarica. In questo modo si consentirà la diffusione sul mercato di veicoli a zero e a basse emissioni e, in ultima analisi, di trasformare in realtà i nostri obiettivi climatici. Il progetto Be Charge fornirà un contributo positivo, creando una rete di punti di ricarica ultraveloci per i veicoli elettrici in otto Stati membri. Una rete così estesa rassicurerà ulteriormente i consumatori, incoraggiandoli a ricaricare le loro auto in tutta l'Ue e promuovendo così la mobilità elettrica". Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: "I fondi assegnati sono un evidente riconoscimento dell'impegno di Be Charge nel settore della mobilità elettrica che rappresenta un tassello importante della strategia di Plenitude a sostegno della transizione energetica. Questa operazione si inserisce nel piano della Società, che conta oggi oltre 15.000 punti di ricarica, ed ha l'obiettivo di sviluppare una infrastruttura europea ad alta potenza per veicoli elettrici e di raddoppiare la propria rete entro il 2026 raggiungendo 30.000 punti". Massimo Di Carlo, vicedirettore generale e direttore Business di Cdp, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver concluso questo accordo di finanziamento a favore del progetto di Be Charge per sviluppare un sistema di trasporto efficiente e sostenibile e orientare sempre di più il nostro impegno verso la transizione energetica. In più, l'operazione conferma da una parte la fruttuosa collaborazione e le sinergie con tutti gli stakeholder europei e dall'altra il ruolo di Cdp come facilitatore nell'accesso alle risorse dell'Unione Europea per la realizzazione di progetti sostenibili, tra i quali Be Charge è un virtuoso esempio". (Com)