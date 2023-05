Imprese: Zoppas (Ice), reshoring di oggi è inversione di tendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno di reshoring, cioè il rientro delle aziende italiane nel Paese di origine, a cui assistiamo oggi mostra un’inversione di tendenza rispetto a vent’anni fa, quando c’era situazione una geoeconomia diversa, con determinati valori di manodopera, costi produttivi e altri che costringevano le aziende a muoversi per non perdere i propri clienti. Lo ha dichiarato il presidente di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Matteo Zoppas, nel corso dell’evento Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri, svoltosi oggi a Roma. Secondo Zoppas, oggi vi sono italiani all’estero che “trovano conveniente ritornare in Italia”. E lo stesso governo sta lavorando per fare in modo che sia conveniente venire in Italia. L’obiettivo è “muovere un transatlantico che ha una certa inerzia”, ha aggiunto Zoppas. In tale quadro, l’Ice si sta muovendo “insieme al sistema Paese” anche per rafforzare lo stock di investimenti dall’estero da 400 miliardi di euro circa e che continua a crescere. L’Ice dispone di 78 uffici nel mondo, che fungono da “antenne che ascoltano le intenzioni di investire nel nostro Paese”, ha spiegato il presidente di Ice, menzionando poi anche i 23 sportelli dedicati agli investimenti esteri in Italia . (Res)