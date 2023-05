Lavoro: Conte (M5S), tradita la Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al reddito di cittadinanza, "Giorgia Meloni deve arrendersi al fatto che uno strumento di sostegno è più che mai necessario. Cambia nome, taglia gli importi ma, costretta a fare i conti con la realtà, ingrana l'ennesima retromarcia. Non si può infatti abolire tout court una misura senza la quale non avremmo salvato un milione di persone dalla povertà e redistribuito in questi 4 anni risorse a favore della parte più povera della nostra popolazione". Il leader dei 5Stelle osserva infine che "Dopo l'articolo 11 sull'Italia che ripudia la guerra, la sensazione è che il Governo italiano abbia ormai completamente perso di vista anche i principi costituzionali in materia di lavoro e dignità. Per questo saremo al fianco di tutte le iniziative delle forze sociali, civiche e del terzo settore. E metteremo in campo anche una nostra manifestazione per proporre un'idea differente di lavoro: salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro, sgravi alle imprese che riducono enormi divari di stipendio fra manager e dipendenti, tirocini curriculari adeguatamente retribuiti". "E' il momento - conclude Conte - di opporsi duramente a livello politico e sociale a una inaccettabile idea di Paese". (Res)