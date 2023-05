Maltempo: Bonaccini, ottenuti 10 milioni in tempi record, ne serviranno altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Abbiamo ottenuto 10 milioni di euro in tempi record. Ringrazio il presidente Meloni, il ministro Musumeci, il capo della Protezione civile che è venuto e con il quale abbiamo fatto i sopralluoghi”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ad “Agorà” su Rai3 riferendosi all’intervento deciso ieri in Cdm a favore delle zone alluvionate. I soldi serviranno “per le spese urgenti, ma ne serviranno tanti altri. Ho iniziato da ieri il giro dei vari comuni per la rendicontazione dei danni che in pochi giorni trasmetteremo al governo e a palazzo Chigi per avere lo stato di emergenza nazionale, già riconosciuto, ma che potrà ottenere ulteriori risorse”, ha aggiunto. “Nessun cittadino, imprenditore o amministratore sarà lasciato solo”, ha ribadito Bonaccini osservando che "le cose vanno meglio perché il tempo è migliorato, anche se nei prossimi giorni è prevista qualche pioggia". "Ricordo che in 36 ore è caduto circa un quarto del totale della pioggia che cade in un anno e 15 fiumi sono andati a rischio piena in contemporanea. Non è mai stata rilevata una precipitazione così pesate come stavolta, da quando si fanno queste rilevazioni”, ha concluso.(Rin)