Cultura: fine settimana a Roma tra musei civici gratuiti e lezioni di rock all'auditorium (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri appuntamenti domani dalle 17 alle 19, al Museo Napoleonico, in occasione dell'anniversario della morte di Napoleone e dei 150 anni dalla morte di Manzoni, autore della celebre ode, si terrà l'evento "Ei fu, è, sarà". Una conversazione intorno alla figura di Napoleone tra passato, presente e futuro, accompagnata da reading letterari e da un finale musicale. Da oggi ha aperto le porte al pubblico la mostra "L'istante e l'eternità. Tra noi e gli antichi", che fino al 30 luglio sarà ospitate nelle Grandi Aule delle Terme di Diocleziano. Promossa dal Ministero della cultura italiano e dal Ministero della cultura e dello sport della Grecia, l'esposizione è organizzata dalla Direzione generale Musei e dal Museo Nazionale Romano in collaborazione con Electa, ideata e curata da Massimo Osanna, Stéphane Verger, Maria Luisa Catoni e Demetrios Athanasoulis, con il sostegno del Parco Archeologico di Pompei e la partecipazione della Scuola Imt Alti Studi Lucca e della Scuola Superiore Meridionale. Tra le circa 300 opere in mostra, suddivise in cinque sezioni, molte sono esposte per la prima volta: come il carro cerimoniale di Civita Giuliana, la statua di Ercole dal Parco Archeologico dell'Appia Antica, nuove acquisizioni come la Tabula Chigi del Museo Nazionale Romano, e, soprattutto, numerosi capolavori solitamente conservati nei depositi e nei musei dell'Italia e della Grecia, coma la statua della kore da Santorini. (segue) (Rer)