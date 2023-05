Cultura: fine settimana a Roma tra musei civici gratuiti e lezioni di rock all'auditorium (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A Villa Torlonia, come ogni sabato, dalle 10 alle 19, torna l'apertura straordinaria della Torre Moresca. Il Teatro Torlonia, invece, diventa palcoscenico del mondo magico e fantastico di un poker di spettacoli all'insegna del divertimento e della scoperta del teatro d'arte per ragazzi e ragazze dai 6 anni, e non solo. Per l'intero mese di maggio si alterneranno in scena quattro diverse proposte teatrali, quattro sguardi sul contemporaneo, che amplieranno l'orizzonte anche con l'installazione di una mostra, per tornare a emozionare tutte e tutti con la magia dell'arte del teatro, tra miniature e piccole storie, teatrini di carta, oggetti e novellatori, e per costruire traiettorie condivise sulla realtà assieme agli spettatori più giovani. Per gli amanti della musica il 6 maggio a salire sul palco sarà Paolo Benvegnù che presenterà i brani del nuovo EP Solo fiori e quelli che hanno segnato la sua ormai trentennale carriera.