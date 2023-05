Cultura: fine settimana a Roma tra musei civici gratuiti e lezioni di rock all'auditorium (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doppio appuntamento questa settimana in Sala Petrassi con Ernesto Assante e Gino Castaldo e le loro Lezioni di Rock: domani serata dedicata a La Rivoluzione: le parole durante la quale si analizzeranno i testi, gli slogan, i riflessi nel linguaggio parlato e, infine, il cambiamento di significato nel tempo di parole fondamentali come libertà e progresso; il 6 maggio Speciale Lezioni di Rock, in compagnia dell'Auditorium Band, serata nella quale si racconteranno e si eseguiranno dal vivo brani del 1969, l'anno della musica libera, dai King Crimson ai Led Zeppelin, a Iggy Pop, i primi successi dei Jackson 5 e di David Bowie, la prima volta di Battisti a Sanremo, l'anno di riconferme come per i Rolling Stones, del clamoroso addio dei Beatles, della svolta elettrica di Miles Davis, e poi di Woodstock, che grazie al cinema moltiplica all'infinito un pubblico già oceanico e racconta al mondo dove è arrivato il rock. (segue) (Rer)