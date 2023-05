Cultura: fine settimana a Roma tra musei civici gratuiti e lezioni di rock all'auditorium (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protagonista di questo fine settimana a Roma anche la fotografia. Al Palazzo delle Esposizioni da domani la World Press Photo Exhibition 2023 presenta in anteprima nazionale le 120 foto finaliste del prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti. L'esposizione è ideata dalla World Press Photo Foundation di Amsterdam e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con 10b Photography. Esposte anche le foto dei quattro vincitori mondiali dell'edizione 2023: l'ucraino Evgeniy Maloletka (foto dell'anno), il danese Mads Nissen (premio World Press Photo Story of the Year), l'armena Anush Babajanyan (premio per il World Press Photo Long-Term Project Award) e l'egiziano Mohamed Madhy (World Press Photo Open Format Award). In mostra fino al 4 giugno. (segue) (Rer)