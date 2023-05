Cultura: fine settimana a Roma tra musei civici gratuiti e lezioni di rock all'auditorium (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i più piccoli, prosegue il cartellone dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedicato al giovane pubblico e alle famiglie. Il 7 maggio alle 11:30, nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è in calendario l'ultimo appuntamento della stagione 2022-2023 dei Family Concert, i concerti della domenica mattina preceduti da una breve introduzione al programma. Sul palco il duo composto da Adriana Ferreira, Primo flauto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e Silvia Podrecca, Prima arpa della compagine ceciliana. Tra le iniziative per bambini e famiglie promosse dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, il Planetario di Roma sabato alle 12, propone Girotondo tra i pianeti, spettacolo giocoso e interattivo per bambini dai 3 anni in su, in cui la sala si trasforma in un'immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare. (segue) (Rer)