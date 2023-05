Cultura: fine settimana a Roma tra musei civici gratuiti e lezioni di rock all'auditorium (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, dal 2 al 17 maggio, dal martedì alla domenica, le bambine e i bambini potranno divertirsi e imparare con tanti e diversi laboratori ludico-educativi dedicati ai temi della Natura, dei Colori e delle Forme, ispirati dalle creazioni bizzarre di Salvador Dalí, dai meravigliosi fiori futuristici di Giacomo Balla, dalle forme spaziali di Lucio Fontana, dalla suggestiva pittura "vegetale" di Giuseppe Arcimboldo. Inoltre sabato 6 maggio, in occasione del progetto "Roma Cura Roma", Casina di Raffaello organizza un laboratorio straordinario per i bambini dai 5 agli 11 anni: dopo un piccolo intervento di pulizia delle aree verdi adiacenti l'edificio, si passerà all'interno della struttura dove verrà creato un piccolo manufatto con elementi di riciclo come pezzetti di cartoncino, carta e feltro. (Rer)