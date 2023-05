Regno Unito: "The Times", più detenuti in libertà vigilata per colmare carenza manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per migliaia di detenuti britannici è previsto il rilascio in libertà vigilata per colmare la carenza di manodopera nell'ambito di piani presi in considerazione per ridurre la recidiva e rilanciare l'economia del Regno Unito. Il quotidiano "The Times" riporta che il governo vuole accelerare gli sforzi per far entrare i detenuti nel mondo del lavoro migliorando la formazione professionale e consentendo a un maggior numero di detenuti con licenza di intraprendere apprendistati in settori come l'edilizia, i trasporti e l'ospitalità. Tali sforzi fanno parte della spinta del governo per impiegare più persone nel mondo del lavoro, che la carenza di manodopera è stata identificata come una minaccia chiave per la crescita economica. (Rel)