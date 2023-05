Municipio Roma IX: Meleo-Cerisola (M5s), finalmente iniziati lavori viale Cesare Pavese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma IX "constatiamo con piacere che sono finalmente iniziati i lavori in viale Cesare Pavese, nel quartiere Ferratella". Lo affermano in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Linda Meleo, e il consigliere del M5s nel Municipio Roma IX, Marco Cerisola. "Diciamo finalmente - spiegano - perché l'aggiudicazione risale ad aprile 2021, quando l'amministrazione M5s in Municipio IX avviò questo e altri interventi indefettibili. La strada, dotata di due corsie per senso di marcia e lunga un chilometro e mezzo, era infatti molto ammalorata. Nella scorsa consiliatura la Giunta D'Innocenti stanziò, nel bilancio 2020, circa 450 mila euro per la messa in sicurezza delle alberature e delle sedi stradali e per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali. A ciò fu poi aggiunta una seconda tranche di circa 750 mila euro per il rifacimento dell'asfalto nei tratti maggiormente deteriorati", aggiungono. (segue) (Com)