Municipio Roma IX: Meleo-Cerisola (M5s), finalmente iniziati lavori viale Cesare Pavese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gara - proseguono Meleo e Cerisola - per un totale di euro 1.200.000, fu aggiudicata con determinazione dirigenziale del 20 aprile 2021; dopo di che iniziarono le verifiche previste per legge sia sull'aggiudicatario, sia sul lato economico da parte della ragioneria generale di Roma Capitale. I lavori sono però partiti solo ora, a metà del 2023: l'attuale amministrazione a guida Pd ha fatto passare ben due anni, accampando motivazioni poco chiare. Eppure tutto era stato approntato - concludono -, sia per la messa in sicurezza delle radici dei pini, sia per la manutenzione del manto stradale. Un'attesa ingiustificata mentre i cittadini del quartiere continuano a segnalare la pericolosità della strada". (Com)