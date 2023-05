Germania: ordini industriali crollati a marzo del 10,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dal settore industriale della Germania hanno subito a marzo scorso un crollo del 10,7 per cento su base mensile, il massimo dal picco negativo segnato nell'aprile 2020 durante la crisi del coronavirus. In particolare, gli ordini interni hanno perso il 6,8 per cento, quelli dall'estero il 13,3 per cento. È quanto comunicato dall'Istituto federale di statistica. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato supera nettamente le previsioni, che stimavano un -2,2 per cento. A febbraio, l'indicatore aveva raggiunto il massimo dalla metà del 2021, con un +4,5 per cento. Per Jens-Oliver Niklasch della banca Lbbw, il dato di febbraio “distrugge completamente il buon inizio dell'anno per l'industria tedesca ed è un vero segnale di recessione”. A sua volta, Alexander Krueger del'istituto di credito Hauck Aufhaeuser Lampe ha commentato: “È semplicemente un disastro”. Per Joerg Kraemer, capo economista di Commerzbank, “gli ordini in entrata sono letteralmente crollati, dopo tre aumenti consecutivi e hanno ripreso la loro tendenza al ribasso”. (Geb)