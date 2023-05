Credito: Spagna, per CaixaBank utile di 855 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CaixaBank ha chiuso il primo trimestre del 2023 con un utile di 855 milioni di euro, il 21 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa cifra è condizionata dalla tassa temporanea sulle banche per la quale CaixaBank ha pagato 373 milioni di euro. Senza questo pagamento, gli utili del gruppo sarebbero aumentati del 74 per cento. In termini di ricavi, la banca spagnola ha aumentato il suo margine lordo del 16 per cento, raggiungendo i 3,1 miliardi di euro. I fondi della clientela ammontavano a 614 miliardi di euro a fine marzo (+0,5 per cento nel trimestre), grazie all'aumento dei prodotti di risparmio a lungo termine e alla ripresa dei mercati finanziari. Il portafoglio crediti si è attestato a 351 miliardi di euro, invariato rispetto al trimestre precedente. (Spm)