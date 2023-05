Regno Unito: sindacato trasporti Rmt vota a favore di nuovi scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei trasporti britannico Rmt ha votato per estendere gli scioperi degli operatori ferroviari nell'ambito della controversia salariale con il governo del Regno Unito. Il quotidiano "Financial Times" riferisce che i membri del sindacato hanno votato per il 90 per cento a favore di ulteriori scioperi. Il segretario generale di Rmt, Mick Lynch, ha affermato che il risultato "invia un messaggio chiaro" all'industria. La prossima azione sindacale è prevista per il 13 maggio. Finora Rmt ha rifiutato una proposta per un aumento salariale del 9 per cento in due anni, legata però a un'importante riforma delle pratiche di lavoro.(Rel)