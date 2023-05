Regno Unito: elettori respinti a causa dei nuovi requisiti di identificazione fotografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi requisiti di identificazione fotografica hanno portato alcuni elettori a non poter votare durante le elezioni locali che si sono tenute ieri in Inghilterra. La Commissione elettorale ha affermato che, nel complesso, le elezioni sono state "ben gestite", tuttavia l'obbligo di portare con sé un documento d'identità con foto ha rappresentato un problema. Di conseguenza, alcune persone non hanno potuto votare. Il quotidiano "The Independent" riporta "innumerevoli esempi" di cittadini respinti ai seggi elettorali, nelle prime elezioni in cui il sistema di identificazione con foto è obbligatoria.(Rel)