Cambogia: al via a Phnom Penh la 32ma edizione dei Giochi del Sud-est asiatico

- Si apre oggi a Phnom Penh la 32ma edizione dei Giochi del Sud-est asiatico, che proseguiranno sino al 17 maggio. Il Morodok Techo National Stadium, con una capienza di 60mila posti, ospiterà a breve la cerimonia ufficiale di apertura dell'evento sportivo regionale, che si tiene per la prima volta in Cambogia. Ai Giochi partecipano più di 11mila atleti dai Paesi del Sud-est asiatico, che competeranno in 37 differenti discipline sportive. La Cambogia ha promesso ingressi e pasti gratuiti, alloggi e trasporti per i Paesi partecipanti. Il Morodok Techo National Stadium, un progetto da 150 milioni di dollari finanziato dalla Cina, sorge a circa 40 minuti di auto dal centro di Phnom Penh, ed è stato completato appena in tempo per l'evento, anche se non sono mancate polemiche per le condizioni dei lavoratori impegnati nel progetto. Ha suscitato polemiche nelle ultime settimane anche l'annuncio della chiusura delle istituzioni scolastiche superiori del Paese dal 20 aprile al 18 maggio, in concomitanza con l'evento, una decisione giustificata dal ministero dell'Istruzione adducendo ragioni di ordine pubblico. (Fim)