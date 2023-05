Trasporto aereo: Air France-Klm, ricavi a 6,33 miliardi di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 il gruppo Air France-Klm ha registrato ricavi per 6,33 miliardi di euro, corrispondenti al 42 per cento in più su base annua. Lo ha reso noto la stessa azienda di trasporto aereo con un comunicato. Tra gennaio e marzo, Air France-Klm ha venduto 1,5 miliardi di euro di biglietti, mentre il numero di passeggeri è aumentato del 35 per cento. Rispetto al 2019, periodo precedente alla crisi del coronavirus, il gruppo ha utilizzato l'80 per cento delle sue capacità, secondo un rapporto tra posti venduti e chilometri. L'obiettivo è quello di arrivare al 95 per cento nel terzo trimestre.(Frp)